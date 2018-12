Kommunens folkeskoler er tvunget til at spare

Forligspartierne bag budgettet har besluttet at spare to millioner kroner om året på skolernes udgifter til ledelse. Eller hvad der svarer til en afdelingsleder hvert sted. Det er dog kun på Vibeskolens afdeling i Aunslev, at det indtil videre har givet anledning til forældreprotester.

Østfyn: Reduktion med en leder per folkeskole. Sådan lød overskriften på ét blandt mange forslag til besparelser, som byrådets modvilligt partier nikkede ja til i forbindelse med budgetaftalen for 2019. Og som de seneste uger og måneder har givet anledning til panderynker ude på de enkelte skoler.

Det er dog kun på Vibeskolen, at fyringerne har medført demonstrationer samt officielle indsigelser fra forældreråd og medlemmer af skolebestyrelsen, viser en rundspørge, som Fyens Stiftstidende har foretaget.

Fra forvaltningens side er der kalkuleret med en samlet årlig besparelse på to millioner kroner. Umiddelbart skulle der også være noget at tage af, viser de nøgletal, som indgår i det oprindelige sparekatalog.

Kommunens folkeskoler bruger samlet set lidt over 12 millioner kroner på skoleledelse og administration, eller hvad der svarer til knap 7000 kroner pr. elev mellem 6 og 16 år. Det er næsten 49 procent over gennemsnittet for de fynske kommuner. En del af den meget store forskel kan dog forklares med forskelle i organisering og måden at opgøre tallene på, bemærker embedsmændene.

Søren Kæstel Christensen, der er leder af Danehofskolen i Nyborg og Vindinge, hæfter sig ved, at politikerne har haft særlig fokus på ledelsen af sfo-delen, og det har man valgt tage bestik af. Derfor er det lederen af skolefritidsordningen i afdeling Vindinge, som man må sige farvel til, oplyser han.

På Birkhovedskolen i Nyborg har man allerede indført fællesledelse mellem indskolingen og sfo'en. Derfor er der umiddelbart ikke mere at hente her. I stedet er man nødt til at spare på anden vis, og det bliver en bunden opgave i forbindelse med planlægningen af det nye skoleår, fortæller skoleleder Carsten Højgaard.

En lignende model kan meget vel blive resultatet på 4kløverskolen i Ørbæk og Frørup. Ifølge skoleleder Palle Gråe Nielsen har man varslet en fyring, men han er endnu ikke klar til at melde noget ud endnu.

- Uanset hvad, så vil det være helt naturligt at bruge anledningen til at gentænke den måde, vi har organiseret arbejdet på, siger han.