Kommune vil lære af sag om legionellasmitte

Egon Stenmann Jensen fik det rigtig skidt i slutningen af 2018 og blev indlagt akut på sygehuset. Først på tredjedagen fandt lægerne ud af, hvad han fejlede, og han fik den rigtige medicin. Forinden nåede han at falde ned i et sort hul. Siden har han fået konstateret en infektion i rygmarven - formentlig som følge af legionella-smitten og den efterfølgende behandling, der gik hårdt ud over hans imunforsvar. I dag er han i gang med genoptræning i hjemmet i Langå. Foto: Kasper Riggelsen