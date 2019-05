Kommune tilstår: Tip til Skat var ulovligt

Udvisningstruet somalisk familie og gymnasierektor får nu en skriftlig undskyldning for en grundløs indberetning til Skat af en donation på 125.000 kroner.

En medarbejder i den særlige kontrolgruppe valgte alene på baggrund af en avisartikel om gymnasierektor Henrik Vestergaard Stokholms donation af en hæderspris til en indsamling til fordel for den somaliske familie, at orientere Skat.

Det erkender Nyborg Kommune nu selv i et intern juridisk notat den opsigtsvækkende sag.

Nyborg: Det var ulovligt at tippe Skat om en donation på 125.000 kroner til en udvisningstruet somalisk familie i Nyborg.

Den slags er omfattet af databeskyttelsesloven og EU's persondataforordning. Og da Nyborg Kommunes særlige kontrolgruppe ikke havde noget som helst grundlag for at mistænke den somaliske familie - eller Henrik Vestergaard Stokholm - var henvendelsen til Skat ulovlig.

Af notatet, hvor forvaltningen i Nyborg Kommune redegør for den interne juridiske vurdering af sagen, fremgår det, at "kontrolgruppen med deres henvendelse til Skat ikke har handlet i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger (...) fordi der ved henvendelsen til Skat ikke forelå en begrundet mistanke om en lovovertrædelse".

Skriftlig undskyldning

Nyborg Kommune har i en tidligere redegørelse om sagen påpeget, at det var "en fejlvurdering", der førte til den særlige kontrolgruppes henvendelse til Skat. Det understreger det nye juridiske notat også.

Notatet anbefaler samtidig, at den somaliske familie og Henrik Vestergaard Stokholm får tilsendt et brev, hvor "der gives en skriftlig beklagelse af forløbet".

Det har ikke været muligt at få kommunaldirektør Lars Svenningsens kommentar til konsekvenserne af Nyborg Kommunes erkendte lovbrud.

Men pressechef Lone Mørup Mikaelsen oplyser, at sagen vil blive meldt til Datatilsynet, og at kommunens afdeling for datasikkerhed vil udarbejde en orientering til byrådet.