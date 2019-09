Kommunaldirektør: Vi kan ikke gøre os til dommere

Nyborg: Det er op til politikerne selv at få redt trådene ud. Og i yderste konsekvens kan Carsten Kudsk (DF) blive nødt til at melde sagen til politiet.

Meldingen fra Nyborgs kommunaldirektør og formand for Bo Schmidt-udvalget, Lars Svenningsen, er ikke til at tage fejl af.

Forvaltningen på rådhuset i Nyborg hverken kan eller vil gøre sig til dommer over, om et navngivent medlem af den socialdemokratiske byrådsgruppe har overtrådt sin tavshedspligt ved at referere fra et lukket udvalgsmøde.

Og dermed også forbrudt sig mod det kodeks for god opførsel, som politikerne selv har været med til at udforme.

- Vi har som forvaltning ingen mulighed for at tage stilling til, hvem der har sagt hvad og i hvilken sammenhæng, det er sket. Det er kun politikerne, der kan diskutere den slags med sig selv, siger han.

I første omgang rådgav forvaltningen på rådhuset Carsten Kudsk til at klage sin nød til Ankestyrelsen. Men efter at have læst styrelsens afgørelse kan Lars Svenningsen sagtens se fornuften i, at heller ikke styrelsen vil træffe en afgørelse i sagen.

- Det er egentlig klart nok. For der kun én instans, der kan tage stilling til, om forvaltningsloven er blevet overtrådt, og det er politiet. Sådan er det også med al mulig anden lovgivning her i landet, konstaterer han.