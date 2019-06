Samarbejde mellem DBU, DBU Fyn og de fynske kommuner Nyborg, Kerteminde, Middelfart og Nordfyns Kommuner har sikret, at U17-drengenes årlige Open Nordic-turnering skal spilles på Fyn.

Nyborg har et årelangt samarbejde med DBU, og har tidligere forbedret forholdene på stadion for at kunne huse diverse ungdomslandskampe. I 2017 blev der spillet u18 landskampe på stadion i Nyborg.

Turneringen er faldet på plads takket være et samarbejde mellem DBU, DBU Fyn samt de fire fynske kommuner Nyborg, Kerteminde, Nordfyn og Middelfart.

Nyborg bliver hovedby for turneringen. Det er Nyborg Stadion åbningskampen og finalen spilles og det er også i byen med de mange hotelværelser, at fodboldspillerne bliver indkvarteret.

Nyborg Kommune skal sørge for en guide til hvert af de hold, der deltager i u17-turneringen på Fyn i august.Guiderne skal hjælpe med praktiske ting for holdene. Der mangler pt én guide, så hvis du er interesseret, skal du henvende dig til kommunens presseansvarlige: Lone Mørup. En guide skal tale engelsk og have et kørekort.

Vil du være guide for et landshold?

Glæder sig til hjemmebane

Ungdomslandsholdsspiller Gustav Grubbe Madsen er opvokset på Fyn og spiller til dagligt for OB. Derfor er det ekstra specielt for ham, at hjemmebanen ligger, hvor den gør.

- Det er helt vildt fedt at skulle spille for Danmark på hjemmebane og så endda på Fyn. Der vil komme en masse familie og venner og se os spille, hvilket er fantastisk. Jeg glæder mig, siger den 16-årige forsvarsspiller.

Også hos DBU Fyn vækker det stor glæde, at så traditionsrig en turnering skal afvikles i Danmark.

- At vi har indgået en aftale med fire kommuner er fantastisk og skaber gode forudsætninger for en flot turnering. Det bliver en festdag for spillerne og de lokale klubber, når der skal afvikles landskampe på deres stadions, siger Arne Appelgren, der er klubrådgiver og kommunekonsulent i DBU Fyn.