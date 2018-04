Refsvindinge: Det bliver en festdag lørdag 7. april i tidsrummet 10-16. Her vil Refsvindinge Natur- og Kulturcenter åbne det offentlige formidlingsrum "Tudsegrotten". På åbningsdagen er der en række aktiviteter, man kan deltage i - herunder at hilse på strandtudser, deltage i aktiviteter i "Tudsegrotten", få en rundvisning i formidlingsrummet og i det hele taget opleve området. Udendørs i "Stjerneteltet" kan man smage "naturcentrets tudsemenu". I teltet fortælles om naturfamilietræf, som er et nyt tilbud for børnefamilier. Her kan man komme i gang med friluftsliv, naturoplevelser, naturlege, udflugter o.s.v. Refsvindinge Natur- og Kulturcenter har netop fået gravet et vandhul til strandtudser, som er et af forhåbentlig mange i genoprettelsesprojektet for strandtudser sammen med København Zoo og Nyborg Kommune. Denne dag vil der være rundtur på området og fortælling om, hvad der ligger foran af spændende opgaver, som alle, der har lyst til friluftsliv og natur, kan deltage i. /EXP