Koben og tyv tabte kampen til lister: kom aldrig ind i bolig

ULLERSLEV: I de 24 timer fra klokken 10 til 10 mellem onsdag og torsdag forsøgte en tyv at trænge ind i en bolig på Skovvej i Ullerslev. På terrassedøren så ejeren, at dørens lister var blevet brækket af, og at døren var blevet forsøgt brækket op. Den samme situation gjorde sig gældende. Lister var blevet brækket og blevet smidt ved foden af døren. Den ihærdige tyv har til sidst også givet villaens køkkenvindue et forsøg med et koben. Men lige lidt har det hjulpet, og tyven fik aldrig trængt igennem hverken døre eller vinduer og kom aldrig ind i boligen. /PAD