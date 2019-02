Knas i kommunalt museumssamarbejde

Nyborg er ikke tilfreds med at Kerteminde har skåret i det kommunale tilskud til Østfyns Museer, der drives af de to kommuner.

Der ligger en gentlemanaftale mellem de to ejere af Østfyns Museer, om at man støtter med ligeværdige indskud.

- Jeg synes ikke det er fair, at man skærer ned i muserne på den måde. Og slet ikke uden at meddele det til os, siger Erik Rosengaard, der tilføjer, at han anerkender, at Kerteminde Kommune har været ude i "svære prioriteringer" på grund af en anstrengt økonomi.

Nyborg er utilfreds med, at Kerteminde ensidigt har skåret i tilskuddet til museet, og ikke mindst at man ikke har sagt noget om nedskæringen, før det var en realitet.

Nyborg/Kerteminde: Østfyns Museer kan i år fejre 10 års jubilæum, men lige nu er der ikke just feststemning mellem de to ejere, Nyborg og Kerteminde Kommune.

Erik Rosengaard skyndte sig at skrive til borgmesteren og udvalgsformand Hans Luunbjerg i Kerteminde, da det kom frem, at Kerteminde ensidigt skærer ned på støtten til Johannes Larsen Museet. Foto: Michael Bager

Eneste mulighed

Aftalen er altså, at de to østfynske kommuner betaler det samme til Østfyns Museer. Dog kan de hver især give ekstra til deres "fyrtårne", slottet i Nyborg og Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Det er da også det populære malerimuseum, der blev ramt af nedskæringen i tilskuddet på 150.000 kroner. Besparelsen betød, at direktør Erling Porsmose måtte afskedige en medarbejder.

- Når der skulle spares, var eneste mulighed i hvert fald at spare på Johannes Larsen Museet, siger Erik Rosengaard.

Med sin kritik lægger Erik Rosengaard sig på linje med netop Erling Porsmose, der for nylig gav udtryk for sin utilfredshed i Fyens Stiftstidende.

Han sagde, at kommunen "fortolker" på samarbejdsaftalen med Nyborg Kommune, når de reducerer tilskuddet. Og så var han i øvrigt også træt af, at han fik beskedden om nedskæringen i tilskuddet via avisen.

Porsmose sagde i øvrigt om aftalen:

- Siden fusionen for 10 år siden, har man ønsket, at hvis man ville investere mere i de fyrtårne, man hver især havde, så skulle den anden kommune ikke være ansvarlig for det. Altså kort sagt, hvis Nyborg Kommune gerne ville investere i Nyborg Slot, så kunne man ikke komme og sige, at Kerteminde Kommune skulle betale halvdelen og tilsvarende på Larsen-Museet. Og det har man så fra Kerteminde Kommunes side tolket sådan, at man kan spare på Larsen-Museet, uden at det har nogen direkte konsekvenser for samarbejdet med Nyborg.