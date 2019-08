Klimaet og de tomme flasker

Nyborg: Danmark for Målene handler om at udbrede kendskabet til verdensmålene landet over. Nyborg er en af de 48 byer, som får besøg, og det sker lørdag 24. august fra klokken 10-14 ved Vesterhavnen 1. Med på turen er meteorolog og foredragsholder Jesper Theilgaard, som leverer et oplæg om klima og verdensmålene klokken 12.30.

På dagen kan de fremmødte også blive klogere på, hvad det betyder for klimaet, at aflevere tomme dåser og flasker til genbrug.

- Man kan ikke redde klimaet alene ved at aflevere sine flasker og dåser, men hver enkelt flaske tæller alligevel. For vi sikrer, at de kan genanvendes igen og igen, fremhæver Hanne Luke fra Dansk Retursystem i en pressemeddelelse.

Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem, er nemlig med som partner. Og i pavillonen på havnen kan deltagerne blandt andet spille et pantspil og få info om, hvordan vi genanvender plast.