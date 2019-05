Klima. Nyborg skal være CO2 neutral senest i 2035

Rådet for Grøn Omstilling i Nyborg har til opdrag at udarbejde en ambitiøs miljø- og klimapolitik med udgangspunkt i indsatser, der understøtter FNs syv verdensmål. Rådet skal arbejde for et mere "grønt" samfund, en bæredygtig levevis og en styrket klimaindsats. Klimaindsatser i dag er afgørende for fremtidige generationers livsgrundlag.

SF foreslår konkret, at Nyborg Kommune skal være C02 neutral senest i 2035. Regeringer verden over har ikke formået at løfte en fælles global klimaindsats - derfor må by- og lokalsamfund nu tage over! Klimaforandringer er grænseoverskridende, men klimaindsatserne starter lokalt.

Vi ønsker, at Nyborg Kommune tager ansvar for klimaindsatsen og viser vejen for kommunens borgere. Og der kan gøres en masse: kommunale bygninger skal energioptimeres og andelen af træ i byggerier øges markant. Kommunale biler og busser konverteres til el eller biogas ved udskiftning. Kommunen skal være selvforsynende med grøn el gennem opstilling af solpanelanlæg og evt. et par vindmøller.

Stort set hele Nyborg by, Hjulby og Ullerslev forsynes med overskudsvarme fra store virksomheder, hvilket skal udbygges og udbredes yderligere. Endelig foreslår SF, at der plantes 250 hektar ny skov i kommunen i løbet af de næste 10-12 år. Skov, som både vil beskytte grundvand og binde CO2.

CO2-neutralitet i 2035 kommer ikke af sig selv men kræver handling og nye investeringer. Og det er nu, der skal handles.

På vegne af SF samt fremtidige generationer, håber jeg, at alle partier vil bidrage positivt til at skabe en ambitiøs miljø- og klimapolitik.