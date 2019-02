Klar sejr til rød blok ved skolevalg i Nyborg

De borgerlige partier sidder på magten i byrådet, men situationen ville være den stik modsatte, hvis skoleleverne i 8. - 10.-klasse fik lov til at bestemme.

Nyborg: - Nyborg er rød!

Sonja Marie Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Nyborg, var hurtigt ude med en reaktion på torsdagens skolevalg. Og det med god grund. Hvis de 14-17 årige fik lov til at bestemme, stod partierne i rød blok nemlig til at sætte sig på flertallet i byrådet og dermed også borgmesterposten.

Hele 57,9 procent af stemmerne gik således til enten Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet eller De Radikale. Bedst klarede Socialdemokratiet sig med 41,1 procent af stemmerne.

Det svarer til det samlede antal stemmer til partier i blå blok.

I alt har mere end 80.000 elever i 8.-10. klasse fordelt over hele landet deltaget i skolevalget, hvor formålet er dæmme op for tendensen til, at unge mennesker ikke stemmer i samme udstrækning som resten af befolkningen.

For Nyborg Kommunes vedkommende er der dog tale om langt færre deltagere, nemlig 246 elever i alt, fordelt på Vibeskolen, Langtved Friskole, Birkhovedskolen og Nyborg Private Realskole.

Resultatet af ungevalget står i kontrast til resultatet af det seneste kommunalvalg i 2017, hvor de borgerlige partier i Nyborg Kommune satte sig tungt på magten. På landsplan viser årets skolevalg også et flertal til de borgerlige partier, som samlet set fik 51,2 procent af stemmerne. Dog gælder det, at også her blev Socialdemokratiet det største enkeltparti.

I øvrigt er det værd at hæfte sig ved, at Liberal Alliance fik tredjeflest stemmer ved ungevalget i Nyborg Kommune tæt forfulgt af De Radikale, mens SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne alle fik under to procent af de afgivne stemmer.