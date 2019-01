Tæt på Ullerslev ligger landsbyen Flødstrup, hvor 18-årige Kirstine Gedde bor med sine forældre og storebror. Her har hun fred og tid til at fordybe sig musik og lektier.

Flødstrup: Blæsten rammer uhindret den 18-årige Kirstine Gedde, der står i indkørslen til hendes forældres hus i Flødstrup og hilser velkommen. Teknisk set er det en løgn, for man passerer byskiltet med en rød streg over Flødstrup vej herud. Huset har en håndfuld naboer, og sammen ligger de som en ø i et hav af marker. Indenfor hos Kirstine Gedde bliver man mødt af jagttrofæer. Fra en pind holder en fasan udkig over bryggerset og væggene i et af hjørnerne er sat til med kranier af råvildt. Her elsker Kirstine Gedde at bo, selvom det er et stykke væk fra Nyborg Gymnasium, hvor hun går i 2. g til daglig. - Der er ro. Når man kommer hjem efter en travl dag, og skal lave lektier, så er der ikke noget, der kan forstyrre, siger Kirstine Gedde. Hun bor med sine forældre og storebror. Familiens to hunde, hvoraf den ene er en legesyg hvalp, farer rundt mellem benene på os. Oppe på Kirstines værelse ligger hendes kat og dovner i hendes seng. Når hun er her, går tiden for det meste med lektier, klaverspil og sang. Eller ingenting. Det har hun ikke noget problem med. - Jeg tror, at det er sundt at kede sig engang imellem. Så laver man måske ting, som man får lidt mere ud af. I stedet for at sidde og se videoer på computeren, så spiller jeg lidt klaver, siger Kirstine Gedde.

- Jeg tror, at det er sundt at kede sig engang imellem. Kirstine Gedde.

Der er ikke de store problemer med at tage offentlig transport ind til Nyborg fra huset i Flødstrup. Det tager kun cirka 30 minutter. Foto: Mathias Banke.

Mangler ikke byliv Da jeg snakkede med Kirstine Gedde, fik jeg et indtryk af en ung kvinde, der ikke manglede noget i forhold til at udleve ungdomslivet. Det står i en vis kontrast overfor en betydelig del af hendes jævnaldrende, der efterspørger flere muligheder i bylivet. Da Fyens Stiftstidende besøgte Nyborg Gymnasium, var et gennemgående ønske, at de unge havde steder at mødes, som var beregnede til dem. Det ønske lød genklang hos gymnasiets elevråd og hos Line og Jesper Tanghus. Kirstine Gedde giver ikke udtryk for, at hun har brug for flere steder at være med vennerne. - Engang imellem tager jeg på KinoVino med klassen. Ellers går jeg ikke så meget i byen. Det er mest privatfester og fester på gymnasiet, jeg tager til, fortæller hun. Uden nærmere undersøgelse er det ikke til at sige, hvor mange unge i kommunen der ligesom Kirstine Gedde ikke savner flere steder at udøve ungdomslivet. De kan være en minoritet, halvdelen eller et stille flertal. Kirstine Gedde ville gerne selv holde fester, men der viser afstanden ind til byen sig at være et problem, selvom den ikke det i forhold til hendes dagligdag. - Hvis jeg skulle holde fester her, så ville det være rigtig besværligt for mange at komme på grund af transport, og når jeg er sammen med mine venner, så er det tit hjemme ved dem, fordi de bor tættere på byen. Det ville være hyggeligt, hvis de også var her engang imellem.

Jagtferie i Jylland Kirstine Geddes glæde ved at bo tæt væk fra byen skyldes i høj grad hendes familie. Hendes far og 20-årige storebror er især glade for naturen, og de bruger begge to meget tid på at gå på jagt. - Hvert efterår tager vi på jagtferie i Jylland. Det er en hel uge, hvor min far og bror går på jagt, mens min mor, farmor og jeg sidder hjemme og hygger og spiller spil, fortæller Kirstine Gedde. Selvom Kirstine Gedde er glad for at bo i Flødstrup, så regner hun alligevel med at flytte indtil byen, når hun skal læse videre efter gymnasiet. - Men det skal ikke være København. Det, synes jeg, er for stort, og der er for mange biler, siger hun. Når uddannelsen engang er færdig, og Kirstine Gedde er klar til at slå sig ned med familien, så tør hun godt komme med et bud, hvor det bliver. - Jeg vil helt sikkert gerne flytte tilbage på landet.

Stemningsbilleder fra Kirstine Geddes hjem. Foto: Mathias Banke.

