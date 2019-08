Kirkelig skilsmisse: Vindinge går solo

Vindinge/Kullerup: Biskop Tine Lindhardts beslutning om at møblere rundt på pastoraterne vest for Nyborg betyder også en skilsmisse mellem Kullerup og Vindinge, der har haft præst sammen i mange år.

For fremtiden hører Kullerup sammen med Herrested og Refsvindinge, mens pastor Kristina Løvenstrøm fremover skal koncentrere sig om Vindinge Sogn, der også er et ret stort sogn.

Skilsmissen betyder blandt andet, at der skal rokeres rundt i de to kirkers ansatte, som hidtil har arbejdet både i Vindinge og Kullerup.

- Fremover skal vi (...) her i Vindinge alene have personale, som er ansat hos os, skriver formanden for menighedsrådet i Vindinge, Knud Bjørn, i det nyeste menighedsrådsblad for Vindinge.

Tilbage er spørgsmålet om sognegrænsen mellem Vindinge og Nyborg. Grænsen snor sig i dag midt gennem Nyborg-forstaden Pilshuse, så nogle beboere i det gamle villakvarter hører hjemme i Vindinge, mens genboen kan høre hjemme i Nyborg.

Det tema skal drøftes på et møde i september med repræsentanter for de to sognes præster og menighedsråd og naturligvis biskoppen.

I et fælles høringssvar har de to sogne skrevet til biskoppen, at menighedsråd og præster i praksis har sørget for, at arbejdsopgaverne mellem de to sogne er jævnt fordelt, og samarbejdet over sognegrænsen ikke giver problemer i det daglige.