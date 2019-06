Kirke og historie for 3. klasser

Nyborg: Nyborg Kirke og Østfyns Museer er gået sammen om en uge med fokus på kultur, kirke og historie. Målgruppen er børn, der er færdige med tredje klasse til sommer.

I den første uge af skolernes sommerferie fra 1.-5. juli) byder Borgmestergården og kirken velkommen til et hold af minikonfirmander. Undervisningen handler om at have og være rødder i kirken og i historien.

De unge skal tegne, male, synge, lege og høre kristendommens fortællinger. Om eftermiddagen i ugens løb finder undervisningen sted i og omkring Borgmestergården.

Ifølge arrangørerne er det ikke nogen forudsætning, at man er døbt eller skal konfirmeres. Bare man er nysgerrig og har lyst til at være med.

Og så er der den gode nyhed til forældrene: Der skal ikke smøres madpakker nogle af dagene, og tilbuddet er ganske gratis.