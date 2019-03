Kinesisk film optaget i Nyborg klar til premiere

En skoleklasse fra Nyborg var mødt frem for at overvære det særprægede show på Torvet i Nyborg for lidt over to år siden. Ceremonien markerede starten på optagelserne til filmen "Stolen Fairytales", der får premiere i Kina på fredag. Her bliver eleverne fotograferet sammen med en af de kinesiske filmstjerner. Arkivfoto: Tim K. Jensen