Ketsjer og kegler og en tur på brættet

9., 17. juli og 23. juli er centersalen i Idrætscenter Nyborg ramme om et par timers sportsfægtning for unge mellem 7 og 13 år. Her lærer deltagerne noget af teknikken samt træner hurtighed og koncentrationsevne. Deltagerne skal medbringe sportssko, lange træningsbukser, T-shirt og drikkedunk. Onsdag 17. juli kan skoleeleverne komme ombord i et svævefly bag den store grusgrav på Koledhusvej 3A mellem Øksendrup og Svindinge. De kan også "komme med op" og flyve i en droneracer med videobriller på og se nogle af klubbens andre fly i luften.

Fiskeri og tennis

I uge 31 er der mulighed for at kaste snøren udi voldgraven. Her kan børn få et grundkursus i fiskeri efter voldgravens mange fiskearter. Det sker ved foreningens hus, Fangstkrogen, på volden fra klokken 10-15 alle dagene.

Også det røde grus på Nyborg Tennisklubs baner ved Østerøvej er revet og klar til at børn prøver den hvide sport. Det sker over tre dage i uge 31 fra klokken 13-15. Her kan alle svinge ketsjeren og forsøge at ramme bolden.