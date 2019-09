Nyborg: Gennem avisens fordelsklub kan man komme til foredrag med to af landets mest erfarne drabschefer og høre dem fortælle om Danmarks største mordsager såsom sagen om Amagermanden.

Arrangementet foregår mandag 30. september kl. 19.30 på Bastionen i Nyborg.

Her vil de kaste lys over, hvad der driver et andet menneske til at slå ihjel. Ove Dahl, tidligere drabschef i Københavns Politi og Kurt Kragh, tidligere drabschef i Rejseholdet har masser af historier i bagagen, og dem vil de dele med tilhørerne. De giver også et indblik i de syv motiver, som oftest ligger bag den ultimative forbrydelse.

Kurt Kragh er tidligere kriminalkommissær og souschef i Rejseholdet, hvor han gjorde tjeneste i over 25 år - primært som efterforskningsleder af en række af de tungeste drabssager både i Danmark og uden for landets grænser.

Ove Dahl har været ansat 40 år i politikorpset, heraf de sidste 8 som drabschef ved Københavns Politi, hvor han også har været souschef og røverichef.

Man kan købe billet på nettet via Fyens Stiftstidende Fordele.