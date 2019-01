Kendt café lukker på ubestemt tid: Afventer nye ejere

I fire år har bestyrer Lotte Andersen serveret mad og drikke for gæsterne i Central Caféen i Nyborg, men stedet har slet ikke haft åbent her i det nye år. Efter ejer John "Automat" Hansen gik bort for fem måneder siden, er stedet nu til salg.

Nyborg: Det har gennem de sidste fire år været tradition, at den historiske og centrale café i Nyborg har holdt januar-lukket. I år er ingen undtagelse, men denne gang åbner Central Cafèen ikke igen efter ferielukningen. Og hvornår den åbner igen, vides ikke. For da ejeren af stedet John "Automat" Hansen gik bort for fem måneder siden, var det uvist, hvad der skulle ske med restauranten. Han havde ingen børn, og de nærmeste slægtninge ønsker ikke at føre stedet videre. Derfor er Central Cafeen til salg. - Jeg har hele tiden vidst, at der skulle ske noget andet, bare ikke hvad, fortæller 55-årige Lotte Andersen, som gennem de sidste fire år har været ansat som bestyrer af Central Caféen. Det gav derfor ingen mening, at stedet skulle åbne, efter Lotte og manden Jan Andersen havde afholdt deres vanlige ferie. - Men jeg forventer da, det åbner igen. Det er ikke lukket permanent, er Lotte Andersens forsigtige konklusion.

Centralcaféen i Nyborg har ligget, hvor den er i dag siden 1854. Foto: Kasper Riggelsen.

Respekt for historien Det tør hun sige, fordi der har allerede været interesserede købere på banen. - Jeg er meget fortrøstningsfuld omkring de folk, jeg ved, der har set på det, siger bestyreren. Hvem det er, kan hun ikke fortælle mere om, da det stadig er ret nyt. Hun er dog ved godt mod. - Jeg er sikker på, at uanset hvem. der køber det, vil de have respekt for stedet og dets historie. Det tror jeg ikke, man skal være nervøs for, siger hun.

Vemodigt farvel Personligt har Lotte Andersen også haft en stor tilknytning til Central Caféen. Sammen med manden Jan og med hjælp fra sønnen Oliver, har stedet været drevet de sidste fire år i dets gamle ånd. - Man kan ikke undgå at have følelser i det, og personalemæssigt har vi jo været som en familie, siger Lotte Andersen. Lotte Andersen har været svigerdatter til Gerda Mikkelsen, som havde stedet indtil 1987, og har selv haft tilknytning til restauranten siden 1979. - Der har helt naturligt været meget nostalgi i det for mig, fortæller Lotte Andersen og fortsætter. - Så selvfølgelig er det vemodigt at skulle stoppe. - Hvad har haft mest betydning for dig igennem de fire år, du har drevet stedet? - Mødet med gæsterne. Nye som gamle. Og så har jeg nydt samarbejdet med Lundemann og kaberetten. Det ville være sjovt, hvis det kunne blive ført videre, svarer hun. Til spørgsmålet om, hvad Lotte Andersen så skal lave fremover, er svaret ganske kort: - Det vil tiden vise.