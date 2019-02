Keld Heick: - Jeg var fan af Judy Garland

Keld Heick benytter turen på skinner over Sjælland til at læse op på rollen, som Anthony. - Jeg har ikke andet i hovedet i øjeblikket, påpeger danskpoppens grand old man.

Nyborg: Der er løbet meget vand i gadekæret, siden Keld Heick turnerede med the Donkeys tilbage i 60'erne. Men nu er den navnkundige grand prix-komponist igen i takt med årtiet i det musikalske teaterstykke om musical-legenden, Judy Garland - "End of the Rainbow"

For Keld Heick har Nyborg ligget for enden af regnbuen siden 21. januar, da han for alvor indledte prøverne på forestillingen. Hver dag sætter han sig i toget fra hjemmet i Vedbæk til Nyborg og retur for at mødes med det øvrige hold.

- Jeg bruger tiden på at læse i toget, så det er godt givet ud, bemærker Keld Heick om halvanden time hver vej på skinnerne.

Nu har han fået Judy Garland ind under huden og han afslører i øvrigt, at som ung i 60'erne var fan af Judy Garland.

- Jeg ville gerne have set hende, da hun optrådte i København i 1969. Men jeg var forhindret til anden side, bemærker Keld Heick.