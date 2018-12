Kastaniehave kan overleve bulldozerne

Nedrivningen af Strandvænget går for alvor i gang efter nytår. Nyborg Kommune opfordrer ejeren 5E Byg til at bevare en del af den grønne profil mellem betonen, blandt andet Kastaniehaven.

- Der er udarbejdet en rapport, som kigger på kvaliteten af det samlede område. Men vi kan kun opfordre ejeren til at bevare nogle af bevoksningerne på Strandvænget. Vi har ikke det lovgrundlag, der skal til, det ligger hos ejer, påpeger byplanlægger Maria Barsø fra planafdelingen i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune står dog bag en lokalplan for nedrivningen, men her indgår bevoksningen ikke. Den bliver kun bevaret i det omfang, ejeren ønsker det.

Mellem alt betonen gemmer sig flere variationer af grønt og mange træer og buske, hvoraf mange må lade livet under nedrivningen. Hele parken ned mod Storebælt bliver dog ikke berørt af de voldsomme kræfter fra bulldozere og gravemaskiner, og her vil offentligheden stadig kunne færdes, når det går løs på den anden side af de gule hegn.

Nyborg: I det nye år indleder ejeren 5E Byg for alvor nedrivningen af den knap 50 år gamle institution Strandvænget. De første entreprenørmaskiner har allerede holdt deres indtog på Strandvænget, hvor gule hegn er sat om betonbyggeriet på den nordlige del af grunden.

De gule byggehegn bliver en fremtrædende del af Strandvænget i det kommende år. Bag hegnene står bulldozere og gravkøer for at splitte betonen fra hinanden og jævne den mod jorden. Her har de grønne vækster svære vilkår. Foto: Klaus Wind