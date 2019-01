Karen skal undervise de tre somalier-børn: - Det er nu, vi skal slå til

Nyborg: Hun er allerede kendt i de frivillige kredse fra blandt andet Strandvænget og Mødestedet (et interkulturelt hus red.) i Nyborg. Nu er hun også en af dem, der træder til fra på mandag, når en række frivillige skal undervise familien Abdisalan Husseins tre folkeskolebørn Raida, Riyan og Abdullahi i lokaler på Nyborg Gymnasium.

- Jeg så et opslag, hvor der blev efterspurgt frivillige til at undervise, og der gik ikke meget mere end ti sekunder, før jeg havde meldt mig, fortæller 21-årige Karen Buus.

For ifølge hende gør rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm det rigtige ved at kræve, at børnene i familien skal have undervisning, selvom de er udelukket skolegang fra kommunen. Og med troen på, at alle børn har ret til en uddannelse, har Karen Buus meldt sig som underviser hos Mariann Brandt, der er koordinator for de frivillige undervisere.

- Og så er det sådan med nogle personer, at når de melder ud, der er brug for hjælp, så ved man, at nu er nu. Sådan havde jeg det, da Mariann Brandt efterspurgte hjælp, siger Karen Buus og fortsætter.

- Derfor var det ikke et spørgsmål, om jeg havde lyst eller ej, men et spørgsmål om, at det var nu, vi skulle slå til.