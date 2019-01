Julemarked rykker måske til Nørrevoldgade

Nyborg: Et besøg på det årlige julemarked i Nyborg har udviklet til en tradition for mange familier. Også i 2018 var markedet velbesøgt med mellem 35.000 og 40.000 gæster fordelt på to weekender i december.

Turistchef Sanne Andresen hæfter sig især ved, at der denne gang kom ekstra mange udefra.

- Det kan vi blandt andet se ved, at Eksercérpladsen var fyldt op. Vi er glade for, at nyborgenserne bruger markedet, men set med en turistchefs briller er det naturligvis interessant, at der kommer nye folk til byen og lægger penge her, siger hun.

I det hele taget må 2018-udgaven betegnes som en succes, fremgår det af den evaluering som arbejdsgruppen bag julemarkedet har lavet. I forhold til året før var der skåret lidt ned på åbningstiden, men uden at det fik nogen negativ effekt. Tværtimod resulterede det i, at der var mange besøgende helt indtil lukketid.

Fra bodholderne har der været et forslag fremme om at starte lidt tidligere om fredagen, men den del er der endnu ikke taget stilling til, påpeger turistchefen.

Derimod har Erhvervs- og Udviklingsudvalget sagt god for, at man arbejder videre med et konkret forslag til en alternativ placering af markedet i 2019. To ting ligger nemlig fast, forklarer Sanne Andresen.

Den ene er, at markedet bliver til noget, også i år. Den anden er, at ombygning af Torvet ikke er afsluttet til den tid, og at man derfor er nødt til at flytte arrangementet. Præcis, som det er tilfældet med Danehofmarkedet i juni.