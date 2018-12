Julehjælp fra Lions

Nyborg: "Løvernes" store bankospil i november, hvor cirka 1500 gæster spiller over to omgange og indløste plader til masser af sponserede præmier på rækker og fulde plader, giver nu gevinst igen. Denne gang er det Lions julehjælp, som tænder lys i øjnene på folk, der har svært ved at få julen til at løbe rundt.

Ifølge Frede Stasiak fra Lions Nyborg, så har klubben modtaget omkring 70 ansøgninger om julehjælp inden ansøgningsfristen udløb i starten af julemåneden. Og det er på samme niveau som i fjor.

- Vi kan ikke honorere dem allesammen. Men det er især enlige med børn, som nyder godt af hjælpen. Der er en del nye, men også en del gengangere, oplyser Frede Stasiak om ansøgerfeltet.

Julehjælpen fra "løverne" er en gavecheck til nogle af de dagligvarebutikker, som også har sponseret gevinster i forbindelse med bankospillet i Nyborghallen. Butikkerne får inden længe besøg af de heldige modtagere af julehjælpen.

- De fleste gavechecks er på 500 kroner. Men der er også nogle stykker, der får større checks, siger Frede Stasiak, som er klar til at holde sin dør åben op mod jul, når omkring 40 værdigt trængende kommer forbi for at hente deres hjælp.

Det er i øvrigt 10. år at Lions Nyborg uddeler julehjælpen. Og beløbet til julehjælp er i år på 20.000 kroner.