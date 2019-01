Nyborg: En tyvknægt på rov i Nyborg har åbenbart stadig været i julestemning, selvom kalenderen siger midt januar. For mellem tirsdag og onsdag skete et lidt mærkværdigt indbrud i et udhus på Jernbanegade i Nyborg.

Tyven havde ødelagt hængelåsen på døren med en skruetrækker og havde derefter rodet alle tingene i udhuset igennem. Udover at have taget en sportstaske, fik tyven også fingrene i julepynten til næste år. Der blev nemlig stjålet 20 nisser og syv års-julekugler.