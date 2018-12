Juleøl og alt fra grisen blander sig med sødt og godter på Borgmestergården. Her er der travlhed i de lavloftede stuer i den sidste af to weekenders julemarked. Omkring 4000 gæster har lagt vejen forbi.

Nyborg: Skovnissen "Posse" og hans to rensdyr fra det midtjyske var nok de eneste, som valgte de julepyntede stuer fra og tog en pause på brostenene i Borgmestergården.

Efter et kort hvil fortsatte de retur til julemarkedets tummel på Torvet, som for anden og sidste weekend skruede på alle knapper for at skabe hygge og stemning i en lige linje til det godt 400 år gamle bindingsværk i Slotsgade. De røde bygninger, som hører renæssancen til, har længe meldt hus forbi, når det gælder brandalarmer. Men i det nye år udstyres Borgmestergården med alarmer, som advarer publikum med både lys og larm i tilfælde af brand.

De mange rum i to etager har over to weekender budt på masser af trængsel uden alarm. Publikum valgte at kigge forbi de gamle stuer lokket til af duftene fra det store pølsebord i køkkenet, brunkager og juleøl. Det bekræfter frivillig Mie Frederiksen som sammen med en kollega i weekenden bød folk velkommen ved skranken og satte streger, når de forsvandt ind i stuerne.

- Vi havde 1200 gæster sidste lørdag og 1000 om søndagen. Det er rigtigt godt.

Og med anslået cirka samme antal i denne weekend, så har omkring 4000 gæster besøgt julen på den gamle gård under årets julemarked.