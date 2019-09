Juelsbergløbet: 140 løb i efterårsskoven

rNyborg: 140 kvinder, mænd, drenge og piger havde spændt løbeskoene og var klar søndag formiddag, da det 41. Juelsbergløb blev skudt i gang.

Løbet bød i år som noget nyt også på en halvmaraton rundt i Juelsbergskoven, men det ændrede ikke ved, at NGIF's ateltikafdeling har svært ved at trække folk til det traditionsrige løb.

Da løbe-interessen var størst, løb 800 med. Sidste år var der 180 til jubilæumsløbet, og denne gang var deltagerantallet skrumpet yderligere.

- Vi har rykket løbet fjorten dage frem i år for ikke at ligge samme weekend som H.C. Andersen Maraton i Odense, og det kan være, at det har forvirret nogen, siger Ann Rasmussen, der er formand for NGIF Gymnastik & Atletik.

I øvrigt glæder hun sig over, at nye grupper har fået øje på Juelsbergløbet. Det gælder Center For Døve, der har været med de seneste år, og i år deltog også folk fra Liva, kommunens gåhold.

- Det er dejligt at vi også har deltagere, der viser at det her er et motionsløb, hvor det også er legalt at rå rundt, siger Ann Rasmussen.