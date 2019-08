Jorden forsvandt under benene på Peter i Kogsbølle: - Jeg faldt pludselig bare igennem jorden

På en helt normal fredag i juli gik Peter Jespersen rundt ude i sin have, da jorden pludselig forsvandt under benene på ham. I dag er han glad for, at det ikke gik værre end som så.

KOGSBØLLE: 26. juli var en af de fine sommerdage, der har været på Fyn i løbet af sommeren 2019. I Kogsbølle lidt syd for Nyborg tænkte Peter Jespersen naturligt nok, at det var en perfekt dag til at få lavet lidt praktisk arbejde. Peter Jespersen gik ind i husets garage, hvor han fiskede stigen ud. Herefter begav sig ud i haven med et solidt greb om stigen, som han har gjort så mange gange før. Men alt var ikke helt, som det plejede. Peter Jespersen befandt sig kun få meter fra garagen, da hans ene fod pludselig forsvandt. Uden nogen advarsel havde et jordfaldshul åbnet sig under hans fødder, og hans ene fod faldt med det samme igennem. - Jeg faldt pludselig bare igennem jorden. Et kort øjeblik tænkte jeg da over, hvor langt ned hullet ville gå, men jeg fik hurtigt brugt stigen som støtte, så jeg ikke sank længere i, siger Peter Jespersen.

Peter Jespersens hul var godt en meter dybt, men det er siden blevet lidt mindre, efter han har skubbet noget af jorden fra kanten af hullet derned. Hullets radius er nogle steder stadig omkring en meter. Foto: Patrick Debjerg

En bid af benet Hullet var godt en meter dybt, så det fik slugt en bid af Peter Jespersens ben. Da han fik hevet sit ben op, slog han noget mere jord ned i hullet, så hullets diameter blev lidt større en det lille hul, der kun lige havde kunnet tage hans ben. I dag er hullet stort nok til, at man ikke lige overser det, men for en sikkerheds skyld har Peter Jespersen smidt en palle over det. Faktisk har pallen ligget på præcis samme sted igennem længere tid, men den 26. juli var den kort forinden blevet flyttet op på en trailer. Selv mener han, at det kan være en del af forklaringen på, hvorfor uheldet skete netop den dag. Ifølge østfynboen skal man være forsigtig, når man nærmer sig kanten af hullet. Under jorden udvider hullet sig nemlig som en omvendt tragt og har en radius på cirka en meter ud i nogle af siderne. Selvom det måske ikke ligefrem er en behagelig overraskelse at mærken jorden forsvinde under sig, så er Peter Jespersen alligevel glad for, at det bare var hans ben, der faldt i. - Hullet var jo tæt på garagens indkørsel. Vi har en stor firehjulstrækker, og hvis den havde kørt der, så havde det været noget mere vanskeligt af få den op, bemærker han.