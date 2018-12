John gik ned med stress og depression: - Når du først hænger i suppedasen, er det svært at komme fri igen

60-årige John Hyllested gik for ni år siden ned med stress og en voldsom depression. På vejen tilbage til en nogenlunde normal hverdag, har han også været nede at vende igen. Takket være stresscoach Helene Krogsgaard Hansen har John Hyllested i dag fået mere balance i livet gennem meditation og accept af, at han aldrig slipper af med de mén, der er fulgt med.

Nyborg: Han sad i bilen på vej hjem fra arbejde. Der havde været fuld fart over feltet det sidste lange stykke tid. Og han havde ikke lagt mærke til stenen, han rendte rundt med i maven. At ting, som han normalt huskede, gik i glemmebogen for ham. Nu sad han der i bilen i sin kortærmede skjorte, mens sveden løb ned af armene på ham. Det stak i brystkassen og pludselig blev alt stille omkring ham. Hverken de andre biler på vejen eller radioen, der formentlig var tændt og lavede baggrundsstøj, trang igennem til ham. Alligevel formåede han at køre hele vejen hjem. Men derefter husker han ikke mere. I 2009 bliver John Hyllested ramt af stress og får efterfølgende en slem depression. Det var det ene med det andet, der gjorde udfaldet, fortæller han henover spisebordet i sit køkken, mens han hælder kogende vand i koppen over neskaffen. Det var nok jobbet, som han tog for meget med sig hjem, minderne fra barndommen og for mange ting om ørene, der betød, at han gik ned med et brag. Fra lægen lød meldingen: - Hvis jeg ikke var kommet ind, var jeg død, fortæller John Hyllested om lægens svar. Depressionen gjorde John Hyllested til en skygge af sig selv. - I en lang periode kunne jeg ingenting. Jeg lå bare som en dukke i sengen, fortæller han. - Jeg havde ingen energi. Bad og personlig hygiejne var ikke noget, jeg gad, tage mig af. Det var på mange måder invaliderende. Det ødelægger hele dit liv, din væremåde og tankegang, fortæller John Hyllested om sin sygdoms værste periode.

Blå bog John Hyllested John Hyllested er 60 år og bor til dagligt i det sydlige Nyborg med sin kone.



Han har en baggrund som kok. I 1987 var han blandt andet i Somalia med Danida, hvor han var kok og manager i en camp. John Hyllested kom senere til at arbejde som rejsemontør og senere ovnbygger. Han har også været lærer på produktionsskolen i Kerteminde på kokkelinjen.



John Hyllested gik i 2009 ned med stress og en slem depression, som gjorde han måtte sygemelde sig.



I dag er han ved Vej, Park og Natur i Nyborg i fleksjob.

60-årige John Hyllested med en klas vindruer fra egen have. Da depressionen var på sit værste i 2009 kunne han ikke engang komme ud af sengen og overskue bad og personlig hygiejne. I dag er situationen heldigvis en anden. Foto: Linea Andersen

Fortiden klistrer Siden dengang har John Hyllested været forbi adskillelige psykologer. - Men psykologer hænger meget i fortiden, er John Hyllesteds oplevelse. Med en barndom i et hjem, hvor vold var hverdagskost, var der for John Hyllested og de psykologer, han har benyttet sig af, da også noget at snakke om. Men barndommen kan ikke gøres om, som han selv siger. - Det, der er sket i min barndom, det må jeg lære at leve med. Fortiden er lidt ligesom tjære. Det klister altid til. John Hyllested havde i stedet behov for at kigge fremad. Det kom han til hos stresscoach Helene Krogsgaard Hansen fra Nyborg. En annonce i lokalavisen gjorde ham opmærksom på hende, hvorefter han henvendte sig. Det var en succes for John Hyllested, der fik smagt på positiv psykologi, mindfulness og meditation. - Med Helene lærte jeg at se fremad i stedet for tilbage, siger han.

Daglig meditation Havde man spurgt John Hyllested for en række år tilbage, om han var typen, der ville ligge på gulvet med lukkede øjne og finde ind til sig selv, havde svaret formentlig været nej. Men i dag er meditation en nødvendighed i John Hyllesteds hverdag. Dagligt laver han en såkaldt scanning af kroppen ved hjælp af en app på telefonen. - Nu skal du bare se, indskyder John Hyllested henover spisebordet, hvorefter han går over i køkkenet efter telefonen. Han tænder for et 17 minutter langt program. En harmonisk og langsom stemme taler til os og beder os om at ligge os på ryggen, lukke øjnene og scanne vores krop fra top til tå med tankerne. Vi lægger os ikke, men man får lyst til det. John Hyllested gør det hver dag. Lytter til den rolige kvindes stemme og scanner sin krop fra tånegl til fingerspids. Meditation er blevet en nødvendighed for John Hyllested til at holde tankemylderet i ro. - Gør jeg ikke det, koger det hele over, fortæller han. Fortjenesten for hans forbedring af krop og sind, giver han til sin coach Helene Krogsgaard Hansen. - For uden hende, havde jeg nok ikke siddet her i dag.

På sten ved vandet Fire dødsfald i familien betød et tilbagefald for John Hyllested før nytår sidste år. Han gik ned med en depression endnu engang og blev hentet med ambulance og et hjerte, der galoperede afsted. - Der er mange ting, der tricker det, uden man helt ved, hvad det er, siger John Hyllested. Så det har været et svært år, hvor meget har skulle genopbygges. - Det er vigtigt for mig at holde balancen ved lige, så tankemylderet og overtænkningen af tingene ikke overtager. Og det kræver meget arbejde, blandt andet med meditation og fastholdelse af det. Vi gnasker lidt i en fransk vaffel, som krummer på bordet, indtil John Hyllested indskyder: - En ting, der er rigtig godt, er at gå. - Især på sten ved vandet, tilføjer han. Hvorfor dog på stenene? - Fordi du skal tænkte over hvert skridt, du tager. Det nulstiller hjernen.

Lader og lader I dag bliver de dårlige dage færre og færre. John Hyllested arbejder nu som mentor ved Vej og Park i Nyborg på nedsat tid. Selvom det går fint, vil depressionen, stressen og ménene deraf nok altid følge ham. Lidt ligesom tjæren, der klister sig fast. - Jeg tror aldrig, man kommer helt ud af det, når først man har haft det inde på livet. Og når først du hænger der i suppedasen, er det svært at komme fri igen. - Men jeg er blevet bedre til at kende min grænse, og det er vigtigt. Jeg ved efterhånden, hvor kanten af hullet er, og ved, at jeg skal stå på god afstand fra det hul, for ellers er det for sent, og så ryger jeg ned, siger John Hyllested. Den manglende energi, overskuddet til at ordne dit og dat og hukommelsen, der svigter, er nogle af de følger, John har fået. - Det er lidt ligesom en gammel mobiltelefon. Man lader og lader og lader, så foretager man fire opkald og så er batteriet brugt, forklarer han. John Hyllested har valgt at være åben omkring sin sygdom, men indrømmer da også, at det kan være svært at stå frem omkring ens svaghed. - Det er da ikke nemt som mand, hvor man ofte opfattes som "stor og stærk", at sige: Jeg har lige brug for en fridag, fordi jeg har det ikke så godt, siger John og fortsætter. - Det er jo usynligt for andre. Folk kan ikke se, at jeg fejler noget. Uden en samarbejdende arbejdsgiver ville det heller ikke være muligt for John Hyllested at have et arbejde. For der er behov for frirum ind i mellem. - Men der har jeg været heldig, fortæller han. Henover spisebordet er ordene ved at løbe ud. Men hvad står John Hyllested tilbage med efter sin store mavepuster, og efter han igen har fundet åndedrættet? - Jeg har lært at leve i nuet og sætte pris på de små ting. Svaret lyder på skrift måske som en kliché, men ikke da det kom fra John Hyllesteds læber.