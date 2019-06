Jørn Gustavsen færdig med DF

Nyborg: Dansk Folkepartis 1. suppleant til byrådet, Jørn Gustavsen, har meldt sig ud af partiet og ind i Venstre.

Bruddet mellem Jørn Gustavsen og Dansk Folkeparti skete helt tilbage i april, men han har gået stille med dørene og har undlad at fortælle offentligheden om bruddet.

- Jeg blev simpelthen træt i hovedet af DF. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har været træt af den stil, DF har kørt i Nyborg Byråd og i det hele taget, siger han.

- Den topstyrethed, der betyder, at man bliver ringet op af en partisekretær, bare man er lidt ved siden af den officielle linje. Man kunne jo bare tage diskussioner op i stedet, men det gør man ikke. Der må jeg sige, at Venstre har meget højere til loftet, siger Jørn Gustavsen, der i det daglige arbejder ved Fyns Politi.

Det er ingen hemmelighed, at samarbejdet mellem DF's politiske leder i Nyborg, Carsten Kudsk og Jørn Gustavsen har knirket gevaldigt indimellem. Jørn Gustavsen var blandt andet meget kritisk, da Carsten Kudsk i flere omgange forsøgte at skaffe Nyborg et privat-ejet plejehjem på havnen udenom DF-gruppen, borgmester, ældreudvalg og resten af byrådet.

Carsten Kudsk er ikke overrasket over Jørn Gustavsens farvel:

- Det brud er der ikke noget at sige til. Jørn har mange gange tidligere truet med at melde sig ud af partiet, når han ikke kunne få sine ting igennem, siger Carsten Kudsk.

- Jeg har har bare ønsket at få tingene til at glide, og lave kompromis, når der var noget, vi ikke var enige om. Det går meget bedre nu med vores nye byrådsmedlem, Anne-Marie Palm-Johansen, siger Carsten Kudsk.

- Men jeg er da glad for, at Jørn Gustavsen i det mindste er blevet i den borgerlige gruppe.