Jette før frokost med dronningen: Hun er en sej dame

Og selv om Jette Birkelyng altså næsten havde glemt alt om den kongelige frokost, er hun nu en af de 10, der får en helt enestående lejlighed til at hilse på majestæten under hendes officielle besøg i Nyborg.

Elev på Zahles Skole

Og hvis dronningen skulle finde på at henvende sig til hende under frokosten, har Jette Birkelyng et godt samtaleemne parat.

- Så vil jeg fortælle, at jeg har været elev på Zahles Skole på samme tid, som hun var det. Jeg er et år yngre end dronningen, så vi var ikke på samme årgang. Og det var en stor skole, så jeg ikke som sådan mødt dronningen. Men vi oplevede tit, at dronning Margrethe og hendes to søstre blev kørt til skolen i en af kronebilerne. Og nogle gange var det deres mor, dronning Ingrid, som bragte eller hentede, fortæller Jette Birkelyng.

Jette Birkelyng har fulgt kongehuset lige siden dengang i 1950'erne, hun gik på samme skole som dronning Margrethe.

Og hun er den dag i dag en stor beundrer af majestæten.

- Dronningen er en sej dame med et godt hoved, fastslår hun.