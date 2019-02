Nyborg: Der blev ikke vist nåde, da byrådsmedlem Jesper Nielsen sammen med den tidligere nyborgenser, Nikolaj Schultz, deltog i TV2 quizzen, "Jo færre, jo bedre."

De to vandt runden, som blev vist søndag aften, i fuldstændig overlegen stil. Der skulle gættes inden for flere forskellige emner, men især, når det handlede om film, var de to lige så suveræne som det danske håndboldlandshold.

Deres indsats i quizzen resulterede i en samlet gevinst på 60.000 kroner. Penge, der måske skal bruges på en fælles tur med den Transsibiriske Jernbane gennem Rusland.

Episoden med de to nyborgensere blev optaget for flere måneder siden, og det skulle være vist søndag den 27. januar, men der kom en håndboldkamp på tværs og fejringen af verdensmesterskabet i vejen. Derfor blev udsendelsen sendt i søndags i stedet.

Hvis man har abonnement på TV2 Play, kan man også finde afsnittet her.