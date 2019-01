Jesper Nielsen i ny TV-quiz

Nyborg: Byrådsmedlem, koordinator for Nyborg Ungdomsskole og aktiv kulturperson i Nyborg deltager snart i sin tredje TV-quiz. Jesper Nielsen er tidligere dobbelt stormester i "Jeopardy!", har deltaget i DRs "Alle mod en" og optræder nu igen i fjernsynet i TV2s "Jo færre, jo bedre".

Jesper Nielsen er vant til at være en offentlig person, da han i årevis har været engageret i både politik, kultur og undervisning på Fyn. Efter "Jeopardy!" oplevede det kendte ansigt dog, at flere pludselig vidste, hvem han var. Jesper Nielsen synes selv, at det er hyggeligt med den lokale opbakning og de nysgerrige kommentarer over køledisken.

Jesper Nielsen stiller op med sin kammerat, Nikolaj Schultz, journalistuddannet nyborgenser, der nu bor i København.

"Jo færre, jo bedre" er en dansk version af det populære BBC-program "pointless". Tre par dyster om at finde de svar, som færrest har tænkt på, i forskellige paratvidenskategorier. Quizzen er allerede båndet i sommers, men Jesper må naturligvis ikke afsløre hvordan det går det nyborgensiske hold.

Følg med på TV2 den 27. januar klokken 20.00.