Jakketyv på lynvisit i lejlighed

Nyborg: Lørdag aften fandt et indbrud sted på Frisengårdsvej, der var oplagt kandidat til rekorden for hurtigste indbrud.

En mand sad i sin lejlighed, hvor han bor med sin kæreste. Da han hørte døren åbne op og lukke i igen, troede han, at hans kæreste var kommet hjem. Det var hun ikke.

Manden kiggede efter i opgangen, og da gik det op for ham, at to dyre jakker, der havde hængt på en knage ved siden af døren, var væk. Tyven stak altså kun lige hovedet indenfor og nappede jakkerne.

Det fremgår ikke af politiets døgnrapport, hvordan tyven har fået adgang til opgangen.