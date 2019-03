Ivan Pedersen med trio på Bastionen

Nyborg: 52 år på scenen og stadig spillevende. Det er dansk musiks grand old man, Ivan Pedersen, som torsdag 28. marts rykker ind på Bastionen for at give koncert sammen med sin rutinerede trio.

Publikum kommer til at genhøre gamle kendinge, sange fra det seneste album, "Min verden er venlig" og små courserier. Her er både sande og opdigtede - om snart sagt alle aspekter af livet, ofte rundet af med bidske og kærlige pointer.

På det seneste er sangeren, musikeren, produceren, musikpolitikeren også blevet forfatter. Det er sket med udgivelsen af selvbiografien: "Med hjertet udenpå".

Ivan Pedersen & Trio går på scenen klokken 20. Dørene åbner klokken 19.