It-skandale: Socialdemokrater kræver undersøgelse

Det var i forbindelse med denne test, sikkerhedskonsulenten fra Prueba Cybersecurity - ud over et falsk id-kort - også benyttede sig af skjult videoovervågning af skolepersonalets adfærd.

Forslag til byrådet

Sonja Marie Jensen har svært ved at forstå, at byrådet ikke bliver oplyst om sagen på samme niveau som medierne.

- Derfor vil nu i Socialdemokratiets byrådsgruppe drøfte mulighederne for at få en tilbundsgående undersøgelse af denne sag. Fra start til slut. Og det er ikke fordi, der skal rulle hoveder. Men vi må sikre, at det her ikke kan ske igen. Og hjælpe de ansatte med at blive endnu bedre til at håndtere datasikkerheden, siger Sonja Marie Jensen.

Hun håber, at drøftelserne i byrådsgruppen vil føre til, at Socialdemokratiet meget snart kan fremlægge et forslag til byrådet om en uvildig og tilbundsgående undersøgelse af sagen.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), finder imidlertid ikke, at der grundlag for at sætte en uvildig undersøgelse i gang.

- Jeg er meget tilfreds med den afdækning af sagen, vi har fået i forbindelse med den seneste redegørelse. Jeg har fuld tillid til direktionen, og jeg er tilfreds med de ting, vi har sat i værk, siger Kenneth Muhs.

Blandt de ting, der er sat i værk, er en intern juridisk vurdering af et eventuelt grundlag for en politianmeldelse af Prueba Cybersecurity.

Samtidig er kommunaldirektør Lars Svenningsen sat i spidsen det videre arbejde med datasikkerheden i Nyborg Kommunes særlige it-sikkerhedsgruppe.