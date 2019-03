It-skandale: Borgmester tilfreds med undersøgelse - men tavs om kendskab til falsk ID-kort

- Føler du dig helt overbevist om, at alle sten er blevet vendt i forhold til Proebas ageren i den her sag?

- Vi har bedt om at få en ekstern vurdering af, om vi som kommune vil have en god sag, hvis vi valgte at politianmelde firmaet. Konklusionen på vurderingen er, at der ikke er grundlag for at rejse en politianmeldelse. Det anbefaling har vi i Venstre, Dansk Folkeparti og SF valgt at følge. Man skal huske på, at det ikke er et mål i sig selv, at vi som kommune rejser politianmeldelse.

- Er det ensbetydende med, at der ikke er noget at komme efter?

- Ja, vi har fået en række gode orienteringer, og vi har sat en række initiativer i gang i forhold til den fremtidige håndtering af it-sikkerheden.

- Kan du så ikke fortælle mig og læserne af Fyens Stiftstidende, hvem der tog initiativ til den forfalskning af et ID-kort, som har fundet sted?

- Jeg kan kun forholde mig til den juridiske vurdering, som altså siger, at der ikke er grundlag for at skride til en politianmeldelse.

- Men med den viden du har på nuværende tidspunkt, hvem tog så initativ til at forfalske ID-kortet?

- Igen kan jeg kun sige, at det ikke giver juridisk mening at rejse en politianmeldelse. Det en den vurdering, vi har fulgt.

- Det er jeg med på. Men hvis du fastholder, at alle sten er blevet vendt, så må du også kunne svare på, hvem der har taget initiativ til den forfalskning, som alle er enige om har fundet sted.

- Jeg kan som sagt ikke komme det nærmere. Det centrale er, om der har fundet et strafbart forhold sted.

- Så lad mig spørge på en anden måde. Proeba har hele tiden hævdet, at kommunen var vidende om de metoder, man brugte. Altså at det skete med kommunens accept. Har firmaet ret i det?

- Jeg kan ikke svare anderledes, uanset hvordan du spørger. Jeg kan kun forholde mig til, om der ikke er grundlag for at rejse en politisag.

- Sagen har indtil videre ført til, at kommunens it-chef har fået en skriftlig advarsel. Har det haft andre konsekvenser for ansatte i kommunen?

- Det har været vigtigt for os at sikre, at vi i fremtiden håndterer data i overensstemmelse med vores ledelsesstil.

- Men der er andre i det kommunale system, der har fået en påtale?

- Du har tidligere fået oplysninger i forhold til, hvad der er sat i værk, og jeg har ikke noget nyt at bidrage med i den sammenhæng.