It-firma om falsk id-kort: De kendte vores metoder

- Ja. Kunden har kendt til, hvad det var for nogle ting, vi fandt i deres affaldscontainere. Og vi aftaler selvfølgelig altid helt konkret, hvad det er for nogle metoder, vi anvender, når vi udfører vores sikkerhedsinspektioner , tilføjer han.

Vil ikke gå i detaljer

Sikkerhedskonsulenterne fra Prueba Cybersecurity fandt angiveligt et id-kort i en af Nyborg Kommunes affaldscontainere i forbindelse med de test, it-firmaet gennemførte i november sidste år.

Dennis Ellebæk ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, om det var id-kortet fra affaldscontaineren, der blev benyttet.

- Så langt kan jeg ikke gå ned i detaljer. Det eneste, jeg kan sige, er, at de (Nyborg Kommune, red.) har været vidende om de metoder, vi benytter, når vi udfører vores inspektioner, fastslår han.

Dennis Ellebæk ønsker således ikke at oplyse nærmere om karakteren af det id-kort, sikkerhedskonsulenten, der forsøgte at lokke de ansatte på 4kløverskolen i en fælde, benyttede sig af.

Derfor er det fortsat uklart, om der var tale om et id-kort, sikkerhedskonsulenten fik fat i ved et tilfælde, eller om det var et, han fik udleveret af Nyborg Kommune.

- Men jeg ved jo, hvad der ligger af korrespondance, og hvad vi har kommunikeret med vores kunde om, tilføjer han.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), oplyste efter et ekstraordinært i kommunens økonomiudvalg i går, at han har bedt om en intern vurdering af, om der et juridisk grundlag for at politianmelde Prueba Cybersecurity.