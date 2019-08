Invalidescooter og bil i sammenstød

Ingen personer kom noget til i forbindelse med et trafikuheld på Nyborgvej i Ørbæk.

Ørbæk: Det kan gå grueligt galt, når en bil og en invalidescooter tørner sammen i trafikken. Det var heldigvis ikke tilfældet onsdag eftermiddag klokken 15.30 på Nyborgvej i Ørbæk.

Her kørte en mand fra lokalområdet på sin indvalidescooter ad Nyborgvej, da en bilist fra hovedstadsområdet ville køre ud fra en indkørsel. Bilen stoppede, men fortsatte så alligevel, og ifølge politiet havde manden på scooteren ingen mulighed for at reagere i tide.

Han slap dog uden personskade, og trafikuheldet var også kun forbundet med meget lidt materiel skade, oplyser Fyns Politis pressetjeneste.