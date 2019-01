Ingen jernheste over Storebælt: Stort cykelløb kommer ikke til Nyborg som planlagt

Cykelløbet Danmark Rundt skulle have lagt vejen forbi Nyborg. Men ruten fra den østfynske by og over Storebæltsbroen er blevet aflyst. Dermed rammer cykelløbet ikke Fyn i år. Byrådsmedlem i Nyborg mener transportministeren sætter en kæp i hjulet på Nyborg og Fyn, der har ambitioner om at være et attraktivt cykelområde.

- Vi var i troen om, at bevillingerne var på plads og troede, vi fik tilladelse til at cykle over. Kort før deadline fik vi så en kontraordre fra transportministeriet. Det er ærgerligt, men det er nu sådan, gamet er en gang i mellem, fortæller forretningschef ved Sport Event Fyn, Jakob Staun.

Nyborg: Cykelløbet Danmark Rundt skulle have haft start-etape i Nyborg til sommer. Herefter skulle cykelrytterne sprinte over Storebæltsbroen. Men den plan er nu skudt til hjørne efter transportminister Ole Birk Olesen (L) har sagt nej til passage over broen grundet hensyn til trafikanterne.

Minister sætter kæp i hjulet

Planen med Nyborg som startby og turen over Storebælt blev droppet allerede tilbage i slutningen af november. Det undrer næstformand Martin Stenmann, at der ikke er nogen, som har været ude at kommentere den beslutning.

- Derfor må jeg gøre det. For det handler jo ikke bare om et enkelt arrangement. Det her er jo en del af den cykelstrategi, vi har - ikke bare i Nyborg, men på hele Fyn, siger han.

Fyn skal nemlig være kendt som et godt sted at cykle. Ambitionen er, at blive Nordeuropas bedste cykeldestination, oplyser Jakob Lund Staun.

Martin Stenmann bebrejder transportminister Ole Birk Olesen (L).

- Han har sat en kæp i hjulet omkring ambitionerne i Nyborg og på hele Fyn. Der har fra arrangørernes side været en vilje til det her. Man kan undre sig over, at det hedder Danmark Rundt. For mig er det Fyn og broerne, der binder Danmark sammen, siger Martin Stenmann.

Det fynske folketingsmedlem Jan Johansen (S) har tænkt sig at lægge pres på transportministeren.

- Det kan jo ikke passe, at man ikke nogle få timer, kan køre cykelløb en enkelt gang om året eller to. Jeg har tænkt mig at stille spørgsmål til transportministeren om begrundelsen for hans helt forkerte beslutning, lyder meldingen fra folketingsmedlemmet.

Sport Event Fyn er dog gået i gang med at planlægge cykelløbet i 2020.

- Vi kløer på og er i god dialog om at være med i næste års løb, siger Jakob Staun.