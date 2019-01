Ingen hellig søndag for indbrudstyvene

Nyborg/Ørbæk: Indbrudstyvene holder ikke søndags-fri. Søndag havde der været tyvknægte på spil i to huse.

Det ene var på Vænget i Nyborg, hvor tyven kom ind ved at have smadret et kældervindue. Skaber og skuffer stod åbne i spisestuen og soveværelset, da ejerne af huset kom hjem. Tyven var gået efter mærkevare ting og snuppede en Circle stol og en Kay Bojesen garder og abe.

På Rosenvej i Ørbæk var tyven kommet ind gennem et vindue ind til soveværelset. Indbrudstyven havde været rundt i hele huset og ødelagde også husets alarmer. Han eller hun fik dog ikke stjålet noget, fremgår det af politiets døgnrapport.