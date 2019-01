Indsamling til somalisk familie skrumper: Beskattes af flere omgange

På Café Stiften mødet på Nyborg Gymnasium 18. december, der omhandlede pigerne Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein og hvorfor rektor lod pigerne fortsætte i skole, fortalte rektoren også, at han havde fået 100.000 kroner. Dem donerede han til indsamlingen til familien, der startede 12. december. Der er i alt kommet 145.000 ind, men nu ser det ud til, at det beløb bliver meget mindre pga. to gange beskatning. Foto: Sugi Thiru