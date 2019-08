Indeklima: Glæde hos S over Venstres kovending

Det var elever fra 9.B på Danehofskolen, som i foråret kom med et opråb til politikerne i Nyborg Kommune. Det skete i frustration over, at skolen gennem det meste af et år havde fungeret uden et ventilationssystem. Sådan er det stadig. Arkivfoto: Kasper Riggelsen

Socialdemokratiet ser gerne, at man kommer i gang med at forbedre indeklimaet på Danehofskolen i Nyborg så hurtigt som muligt. Udvalgsformand Suzette Frovin (SF) opfordrer dog til at slå koldt vand i blodet. - Jeg er mere interesseret i, at vi får en permanent løsning, som virker, siger hun.

Nyborg: Forvirringen var til at få øje på efter Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde forleden, hvor politikerne blandt andet skulle behandle resultatet af en ny indeklimaundersøgelse på kommunens skoler. I alt skal der investeres op mod 40 millioner kroner over de kommende år for at få rettet op på det dårlige indeklima, lyder anbefalingen fra forvaltningen. Ud over en til tider alt for høj koncentration af kuldioxid i klasseværelserne på næsten samtlige afdelinger dækker problemet over en manglende oprensning af PCB-giftstoffer på Vibeskolen i Ullerslev. På udvalgsmødet blev det besluttet, at man vil forsøge at finde hele eller dele af det store millionbeløb i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Et flertal bestående af Venstre og SF var også tilhænger af, at man venter med at prioritere de enkelte skoler til efter, der var indgået en politisk aftale. Kun Socialdemokratiet argumenterede for, at man allerede nu tilkendegiver, at Danehofskolen har førsteprioritet. - Vi har længe vidst, at der var store problemer med indeklimaet på Danehofskolen. Og det er nu dokumenteret i den nye undersøgelse. Danehofskolen er både en af de største skoler, vi har, og det sted, hvor det ser værst ud, lyder forklaringen fra udvalgsmedlem Frits Christensen (S), der gerne ser, at man går i gang med at løse problemet allerede i år, hvis det kan lade sig gøre. Umiddelbart efter mødet blev Venstres medlemmer af udvalget enige om at skifte holdning. Dermed kan byrådets største parti nu også kan bakke op om at give Danehofskolen en særstatus. Det glæder Socialdemokratiets gruppeformand, Sonja Marie Jensen. - Det er dejlige, nye toner fra Venstre. Vi vil gå til budgetforhandlingerne med et forslag om at afsætte en årlig pulje på 15 millioner kroner hvert af de næste tre år. Det kan forhåbentlig være med til at løse de problemer, som allerede er kortlagt på nuværende tidspunkt, siger hun.

Den fulde pakke Også gruppeformanden så helst, at man gik i gang på Danehofskolen allerede dette efterår, men erkender omvendt, at det næppe er realistisk. Sagen bliver yderligere kompliceret af, at Arbejdstilsynet har givet et påbud om at løse indeklimaproblemerne på netop Danehofskolen inden udgangen af januar 2020. Ifølge udvalgsformand Suzette Frovin (SF) er forvaltningen derfor blevet bedt om at gå i dialog med Arbejdstilsynet om muligheden for at udskyde fristen. - Vi har ikke lagt os fast på, hvordan situationen skal håndteres. Men personligt er jeg mere optaget af, at vi får en permanent løsning, som virker, i stedet for at bruge et antal millioner på en midlertidig løsning, som skal laves om på et senere tidspunkt, siger hun. Ifølge forvaltningens egne beregninger vil det koste cirka 10 millioner kroner at få styr på indeklimaet på Danehofskolen. Ud over et nyt ventilationssystem dækker beløbet over nye lofter og belysning.