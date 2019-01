Indbrudstyve optaget på video

Selv om det lykkedes for en ukendt gerningsmand at slippe afsted fra et indbrud i en villa på Bøgevej i Ørbæk, så blev han alligevel fanget på ejendommens videoovervågning. Natten til lørdag lykkedes det ham at trænge ind i ejendommen kort før klokken fire.

Ifølge politiet er der tale om en mand af middel højde. Han var iført en mørk hættetrøje og lyse joggingbukser.

- Vi har sikret os fodaftryk i området, og derfor hører vi gerne fra andre, hvis de også har set eller hørt noget usædvanligt, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Alarmen gik klokken 3.45. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.