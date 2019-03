Nyborg: Politiet kan melde om op til flere indbrud i private hjem i løbet af de seneste par dage. Det er blandt andet gået ud over en familie på Rådyrvænget i Nyborg, som har mistet ét styk sort Arne Jacobsen standerlande samt en lækker stol i stort, nærmere bestemt en Ole Wanscher Colonial Chair, som i nypris koster lidt over 14.000 kroner.

Indbruddet har fundet sted i dagtimerne torsdag mellem klokken 8 og 16.05, og tyven med den gode smag har skaffet sig adgang til huset ved at bryde et stuevindue op. Senere samme dag har der også været uønskede gæster i et hus på Præstevænget i Nyborg. Her har en ukendt gerningsmand smidt en sten gennem ruden og har gennemsøgt udestuen - dog uden at tage noget med derfra.

Til gengæld er der forsvundet op til flere genstande i forbindelse med et indbrud på Skovvej i Nyborg natten mellem onsdag og torsdag. Tyven er kommet ind ved at bryde et kældervindue op og har gennemrodet store dele af huset. Væk er en iPad, en iPhone 6, en bærbar computer af mærket HP samt diverse smykker.