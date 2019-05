Nyborg: Sent onsdag aften brød ukendte gerningsmænd ind i et kolonihavehus i Haveforeningen Skovly, nærmere betegnet på Flæskhomvej. Det er sket ved at tvinge to døre op ind til kolonihavehuset. Med sig tog tyven - eller tyvene - tre batterier til et solcelleanlæg. Episoden har fundet sket ved 22-tiden og blev meldt til politiet dagen efter.