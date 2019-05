Indbrudsbølgen ruller videre: Tyv stak af med fladskærm

Ørbæk/Nyborg: Østfyn er ramt af en hel stribe indbrud for tiden. Senest er det blandt andet gået ud over en familie på Assensvej i Ørbæk, der har mistet et fladskærms-tv. Det hang på væggen i et uaflåst stuehus - altså lige indtil tyven vadede ind og tog det tirsdag eftermiddag mellem klokken 14.45 og klokken 15.15.

På Gl. Vindingevej i Nyborg har der også været indbrud i løbet af den seneste uge, nærmere bestemt i perioden fra søndag formiddag klokken 11 til tirsdag aften klokken 19.50. Tyven - eller tyvene - har skaffet sig adgang til huset ved at bryde en havedør op, formentlig med et koben. Der er spor efter, at gerningsmændene har været rundt i hele huset og har gennemrodet både skuffer og skabe, men tilsyneladende uden at finde det, de gik efter. Der er nemlig ikke meldt noget stjålet, skriver politiet i sin døgnrapport.

Her finder man også en anmeldelse om tyveri fra en lastbil eller varevogn begået i tidsrummet fra mandag eftermiddag til tirsdag morgen på Knudshovedvej i Nyborg. Venstre, forreste siderude er knust og fra et aflukket rum i instrumentbrættet er der stjålet et tankkort og en kalender.