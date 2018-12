Indbrud ved Tårup: Tyve smadrede rude med sten fra haven

Tårup: Nogle gange behøver indbrudstyve ikke engang medbringe deres eget værktøj for at tvinge sig ind i et hus.

Det skulle de for eksempel ikke i onsdags på Boholtvej ved Tårup. Her smadrede indbrudstyve en rude i bryggersdøren ved at kaste en sten fra husets have gennem ruden. Herfra havde de adgang til et værksted, som førte videre til resten huset.

Mange skabe og skuffer i huset var åbnede og gennemrodede, og der var smidt inventar rundt på gulvet flere steder. Tyvene stjal en loftslampe af et ikke oplyst mærke.

Indbruddet fandt sted mellem klokken 09.30 og 12.50.