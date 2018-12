Ørbæk: Under et indbrud i en villa på Krohaven tog tyve turen gennem det meste af huset og stjal både beboernes jubilæumsmønter fra Schweiz, kontanter og smykker. Indbruddet skete ifølge Fyns Politi mandag 17. december mellem klokken 16.30 og 20.20.

Tyvene fik adgang til beboelsen ved at bryde et vindue op med et koben.