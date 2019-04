Indbrud i garage og kælder

En hel stribe værktøj blev onsdag meldt savnet efter to indbrud på Østfyn.

Ullerslev/Nyborg: En slagboremaskine, en borehammer, en skruemaskine og en stiksav. Det er - sammen med to stiger og en såkaldt "finecutter" - blandt tyvekosterne i forbindelse med et indbrud i en garage eller rettere et træværksted på Toften i Ullerslev.

Sagen blev meldt til politiet onsdag i denne uge, men selve indbruddet kan være sket helt tilbage til den 31. juli sidste år og frem til den 15. januar i år, fremgår det af politiets døgnrapport. Onsdag blev der også anmeldt et indbrud i en kælder på Joh. Høirupsvej i Nyborg.

Her er der forsvundet lidt af hvert. Lige fra fire sommerdæk med alu-fælge af mærket Michelin, en hækklipper, diverse fiskeudstyr, fem fiskestænger med hjul samt en værktøjskasse med indhold.