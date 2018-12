Skaboeshuse: På Rådyrvænget i Skaboeshuse har nogle beboere fået sig en kedelig start på julen, efter de fik besøg af nogle tyve.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport kom tyvene ind gennem et vindue til stuen, som de brød op med et koben. Husets beboere kom hjem til et gennemrodet hus, der viste spor efter tyvenes færden i alle rummene. Tyvene gik efter værdigenstande, og slap afsted med kontanter, smykker og en grøn pengepung.

Indbruddet fandt sted mellem søndag eftermiddag og mandag eftermiddag.